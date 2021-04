NieR Replicant non venderà bene secondo Taro? Il gioco è primo in UK, davanti a FIFA 21

Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, l'istrionico Yoko Taro non si è detto particolarmente ottimista sulle potenzialità commerciali di NieR Replicant ver.1.22474487139, l'edizione aggiornata del titolo pubblicato nel 2010 e passato in sordina nel corso degli anni prima di diventare mano a mano un vero e proprio cult tra gli appassionati.

L'esordio sul mercato da parte del gioco non sembra però dare ragione al suo game director: come rivelato dai numeri diffusi da GamesIndustry.biz, NieR Replicant è riuscito a piazzarsi in testa alla classifica retail in UK, riuscendo persino a superare un titolo come FIFA 21 che gode di uno strapotere nel Regno Unito ed altre regioni europee (tra cui anche l'Italia).

Pur vero che l'ultima settimana non si è rivelata particolarmente redditizia per i videogiochi in UK, con soltanto 150.000 softare venduti in totale, si tratta in ogni caso di un risultato notevole per il titolo di Square-Enix. Facendo un confronto con Automata, Replicant registra numeri inferiori del 50% rispetto ad Automata al lancio, ma è abbastanza comprensibile dal momento che stiamo parlando di una versione aggiornata di un gioco uscito più di 10 anni fa su PS3 e Xbox 360. Un ultimo dato interessante ci dice che l'89% delle copie fisiche vendute in UK sono in versione PlayStation 4, mentre il restante 11% appartiene a quelle Xbox One. Di seguito vi riportiamo la top 10 dei giochi più venduti in formato fisico in UK nell'ultima settimana:

NieR Replicant ver.1.22474487139…

FIFA 21

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Animal Crossing: New Horizons

Mario Kart 8 Deluxe

Minecraft (Switch)

Grand Theft Auto 5

Football Manager 2021

Ring Fit Adventure

Cyberpunk 2077

Da segnalare anche l'esordio di MotoGP 21, che non sembra aver fatto breccia nel cuore dei giocatori britannici, essendosi piazzato fuori dalla top 10 e soltanto al 19° posto. Anche Monster Hunter Rise è fuori dai migliori 10 dopo aver trascorso ben cinque settimane consecutive tra le prime posizioni. Sembra infine resistere Cyberpunk 2077, che si aggrappa alla decima posizione