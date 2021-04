NieR Replicant: tutte le novità di gameplay in un video di 15 minuti

Il nuovo approfondimento su NieR Replicant di PS Underground e dei curatori del PS Blog chiarisce le novità di gameplay previste per la riedizione dell'iconico action GDR di Yoko Taro che sta per arrivare su PC e console.

Nell'accompagnare la ricca video dimostrazione da oltre 15 minuti del canale YouTube di PlayStation, Stephanie Chang di Square Enix interviene sulle pagine del PS Blog per confermare come il sistema di combattimento del titolo primigenio sia stato profondamente revisionato per renderlo più energico, elegante e fluido.

L'esperienza di gioco offerta dal "nuovo" Replicant sarà perciò molto più simile a quella di NieR Automata, con l'aggiunta di schivate, contrattacchi e parate da sommare alle innovazioni legate alle combo per attacchi leggeri e pesanti.

L'altro grande elemento di originalità, soprattutto rispetto ad Automata, sarà rappresentato dalla Magia: progredendo nel gioco, infatti, l'unione nella squadra del Grimorio di Weiss consentirà agli utenti di dare la caccia alle Ombre utilizzando i potenti incantesimi dei Versi Sigillati, sia per i combattimenti a corto raggio che per le sfide a distanza.

Non mancheranno poi i frequenti cambi di prospettiva che contraddistinguono da sempre questa serie, grazie ai quali potremo vivere avventure hack 'n' slash, platform, sparatutto e altri generi. Anche per questo, gli sviluppatori hanno deciso di implementare una modalità Auto-Battle, anch'essa mutuata da Automata, per fornire ai giocatori l'opportunità di concentrarsi sulla storia. A questo punto non ci resta che lasciarvi all'ultimo video di NieR Replicant Ver. 1.22474487139, non prima però di ricordarvi che il titolo è atteso al lancio su PC, PS4 e Xbox One per il 23 aprile.