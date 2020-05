NieR Replicant, nuove immagini in alta risoluzione

Square Enix ha pubblicato nuove immagini di NieR Replicant ver.1.22474487139, inizialmente diffuse solo su Twitter, gli screenshot arrivano ora in versione ufficiale in alta risoluzione.

Per la prima volta in occidente dopo essere uscito esclusivamente in Giappone nel 2010, NieR Replicant ver. 1.22474487139 invita i giocatori a entrare in un mondo oscuro e apocalittico e a unirsi alla missione di un fratello che vuole curare la sua sorellina da una malattia mortale. Una missione che li costringerà a dubitare di qualsiasi cosa. NieR Replicant ver.1.22474487139…, sviluppato in collaborazione con Toylogic, riunisce un team di sviluppo stellare che include l’acclamato direttore Yoko Taro, il compositore Keiichi Okabe e il produttore Yosuke Saito.

NieR Replicant ver1.22474487139 è in fase di sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam), la data di uscita non è ancora stata resa nota, restiamo dunque in attesa di ulteriori dettagli e di un video gameplay. Su Everyeye.it è online uno speciale per chiarire le differenze tra NieR Replicant e Gestalt, due episodi pubblicati in maniera distinta all'epoca e ora probabilmente riuniti entrambi in NieR Replicant ver. 1.22474487139, restando in attesa di conferme a riguardo.