NieR Replicant, nuove immagini del gioco Square Enix

Tramite il profilo Twitter giapponese di NieR, Square Enix ha diffuso alcune immagini di NieR Replicant ver. 1.22474487139, riedizione del gioco uscito originariamente su PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2010 e pronto a tornare in versione rimasterizzata.

NieR Replicant ver. 1.22474487139 viene definito dagli sviluppatori "una nuova versione del gioco" e non un semplice remake o una remastered, tuttavia la situazione non è ancora particolarmente chiara, di sicuro sappiamo che il team implementerà novità legate al gameplay, oltre a migliorare il comparto tecnico della produzione.

"Per la prima volta in occidente dopo essere uscito esclusivamente in Giappone nel 2010, NieR Replicant ver.1.22474487139 invita i giocatori a entrare in un mondo oscuro e apocalittico e a unirsi alla missione di un fratello che vuole curare la sua sorellina da una malattia mortale. Una missione che li costringerà a dubitare di qualsiasi cosa. NieR Replicant ver.1.22474487139, sviluppato in collaborazione con Toylogic, riunisce un team di sviluppo stellare che include l’acclamato direttore Yoko Taro, il compositore Keiichi Okabe, e il produttore Yosuke Saito."

La data di uscita di NieR Replicant ver. 1.22474487139 non è stata resa nota, aspettiamo quindi l'arrivo di maggiori dettagli da parte del publisher Square Enix.