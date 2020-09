NieR Replicant: il rinnovato sistema di combattimento nel gameplay del TGS

Non paghi delle emozioni suscitate nei fan della serie di Yoko Taro con il video di NieR Reincarnation dal TGS 2020, i ragazzi di Toylogic hanno confezionato un gameplay trailer che illustra le novità del sistema di combattimento della riedizione current-gen del loro action ruolistico.

La clip proposta da Toylogic apre una finestra sulla dimensione post-apocalittica di Reincarnation per mostrarci gli interventi compiuti sulle meccaniche di combattimento e sul sistema di progressione GDR del proprio alter-ego.

Rispetto alla versione originaria lanciata nel 2010 in Giappone, la "nuova" avventura da vivere in questo futuro stravolto dal morbo Black Scrawl vanterà ulteriori elementi di originalità rappresentati, ad esempio, dall'aggiunta di tracce inedite nella colonna sonora ri-registrata, dalla presenza dei doppiatori di 9S e 2B e, soprattutto dall'inclusione di un nuovo personaggio.

Durante il TGS, Square Enix ha fissato per il 23 aprile del 2021 l'uscita di NieR Reincarnation, sia per il mercato giapponese che per le edizioni occidentali in sviluppo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per un ulteriore approfondimento, vi rimandiamo al nostro speciale sulle differenze tra NieR Replicant e Gestalt, oltreché al nuovo video di NieR Reincarnation dal TGS 2020 che ne conferma l'arrivo in Occidente su sistemi mobile iOS e Android.