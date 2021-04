NieR Replicant: il nuovo trailer svela un cambio di direzione epocale

NieR Replicant ver.1.22474487139... sta per subire una profonda trasformazione, Square Enix e lo sviluppatore Toylogic hanno infatti deciso di sperimentare nuove meccaniche di gameplay per offrire alla community un punto di vista differente sul gioco di Yoko Taro.

Come potete vedere nel nuovo trailer, NieR Replicant è ora uno "Slow Life RPG" ispirato a Story of Seasons, il team di sviluppo promette una esperienza indimenticabile con attività come la pesca (il mare è pieno di pesci d'aprile), il giardinaggio e l'interazione con gli animali. Del resto questo tipo di produzioni può contare su un mercato più vasto e ricettivo rispetto a quello degli Action RPG, da qui la decisione di adottare meccaniche da life simulator in stile Animal Crossing e Harvest Moon.

Il nuovo NieR sarà disponibile in Europa dal 23 aprile su PC, PS4 e Xbox One, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di NieR Replicant ver.1.22474487139: "Il nostro viaggio all’interno del nuovo NieR è ancora ben lontano dalla fine, e restano ancora molti altri elementi da scoprire. Eppure, sono sufficienti poche ore di gioco per rendersi conto di come Replicant ver.1.22474487139 sia una riedizione ben concepita, che non stravolge l’ossatura ludica di partenza ma perfeziona notevolmente il combat system e migliora la qualità della vita del giocatore."