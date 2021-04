NieR Replicant: il nuovo trailer svela i costumi e i contenuti aggiuntivi

Nel corso del primo pomeriggio è stato pubblicato da Square Enix un trailer nuovo di zecca dedicato a Nier Replicant Ver. 1.22474487139, il quale contiene diverse informazioni sui contenuti extra inclusi nel pacchetto.

Tra i contenuti aggiuntivi che i giocatori potranno trovare al day one di NieR Replicant troviamo ad esempio il dungeon "15 Nightmares", uno stage particolarmente complesso che gli sviluppatori avevano pubblicato come DLC del gioco originale e il cui completamento permette di sbloccare armi e costumi. A proposito di skin, gli utenti potranno personalizzare il protagonista con i costumi Kabuki e Samurai oltre ad un set composto sia da armi che da skin a tema NieR Automata che prende il nome di "4 YoRHa". Troveremo inoltre i seguenti personaggi provenienti dall'ultimo capitolo della serie come "guest star": Yui Ishikawa, Natsuki Hanae, Ayaka Suwa, Ao Yuki, Kaoru Akiyama, Kira Buckland, Kyle McCarley. Vi è infine un episodio extra, Mermaid, inizialmente facente parte delle attività collaterali del gioco e ora proposto come missione della storia principale.

Prima di lasciarvi al trailer che mostra tutte le novità, vi ricordiamo che un celebre pizzaiolo italiano è apparso nell'ultima diretta a tema NieR Replicant per proporre una pizza dedicata al gioco.