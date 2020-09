Nier Replicant: nuovo video dal Tokyo Game Show 2020 tra scenari e protagonisti

Come preannunciato, i rappresentanti di Square Enix presenziano al Tokyo Game Show 2020 per mostrare un nuovo video di Nier Replicant, la riedizione current-gen del kolossal ruolistico firmato Toylogic.

Il filmato in questione ci reimmerge nelle atmosfere dell'avventura firmata da Yoko Taro e Yosuke Saito per offrirci un assaggio dell'esperienza ludica, narrativa e squisitamente contenutistica che caratterizzerà questo progetto.

Con Replicant, Toylogic proverà a poggiarsi sulle solide fondamenta del titolo originario, proposto nel 2010 al solo pubblico nipponico, per costruire un'impalcatura di gameplay ancora più stratificata e appagante, merito dell'inclusione di un nuovo personaggio e della partecipazione dei doppiatori giapponesi di 9S e 2B, oltreché di una colonna sonora riorchestrata e di tracce inedite. Il trailer, oltretutto, fissa la data di commercializzazione di Replicant per il 23 aprile del 2021, ma non sappiamo se tale indicazione possa riferirsi al solo pubblico giapponese o coinvolga anche gli altri mercati.

In attesa di ricevere maggiori informazioni su data d'uscita e contenuti inediti di questo ambizioso action GDR, vi ricordiamo che il titolo è in sviluppo per PC, PS4 e Xbox One. Qualora ve lo foste perso, eccovi il nostro approfondimento a firma di Antonello "Kirito" Bello con le differenze tra Nier Replicant e Gestalt.