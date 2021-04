NieR Replicant e oltre: Yoko Taro lavora a un nuovo gioco con Square Enix

Nel corso dell'ultimo streaming organizzato per illustrare i contenuti aggiuntivi di NieR Reincarnation, Yosuke Saito ha confermato che il papà dell'iconica serie action ruolistica, Yoko Taro, ha confermato di essere al lavoro su un nuovo videogioco da lanciare in digitale sotto l'egida di Square Enix.

Nel primo live streaming ufficiale organizzato da Saito in vista dell'uscita di NieR Replicant ver.1.22474487139, l'esponente della software house giapponese ha corroborato le anticipazioni degli scorsi mesi legate all'impegno di Yoko Taro su un nuovo gioco oltre NieR.

Il producer di NieR Replicant si riallaccia così alle sue precedenti dichiarazioni, condivise nel dicembre del 2020, e aggiunge che il titolo in questione sarà proposto solo in digitale, con sullo sfondo la remota ipotesi della commercializzazione di un'edizione fisica speciale. Saito preferisce però non fornire ulteriori indicazioni sull'esperienza ludica e narrativa offerta da questo progetto: non è ancora chiaro, perciò, se si tratterà o meno di un nuovo capitolo di NieR o se, al contrario, Taro preferisce dedicarsi ad una IP completamente inedita.

In attesa di ricevere maggiori chiarimenti su questo titolo, vi ricordiamo che NieR Replicant è previsto in uscita per il 23 aprile su PC, PS4 e Xbox One. Per saperne di più sulla riedizione dell'action GDR di Yoko Taro, vi rimandiamo al nostro speciale su NieR Replicant e il ritorno di un cult.