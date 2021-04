NieR Replicant su PC: una mod sistema i problemi ai framerate più elevati

La community di appassionati di NieR Replicant è particolarmente attiva e in questi giorni ha dimostrato di essere anche disposta a sistemare i problemi prima ancora che lo facciano gli sviluppatori con una patch ufficiale.

Come spesso accade con i prodotti di stampo nipponico, anche NieR Replicant soffre infatti di un particolare problema che impedisce ai giocatori di godersi appieno l'esperienza su PC con un framerate superiore a 60. Nel caso in cui si dovesse superare tale soglia, la velocità di gioco aumenterebbe a dismisure, alterando sensibilmente il gameplay e rendendo il titolo pressoché ingiocabile. La mod in questione è stata creata dagli utenti Ersh e SkacikPL e può essere facilmente reperita su NexusMods. Sappiate che questa non è l'unica aggiunta creata dalla community, dal momento che la Special K di Kaldaien supporta già NieR Replicant e permette di sistemare un'altra problematica relativa all'utilizzo dei controller su PC, la cui attivazione crea problemi di framerate.

Prima che corriate a scaricare le mod che migliorano le prestazioni del gioco su PC, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di NieR Replicant, disponibile da qualche giorno anche su Xbox One e PlayStation 4.