NieR Replicant: c'è anche un po' d'Italia nell'ultima diretta ufficiale

Nel corso dell'ultima diretta ufficiale degli sviluppatori di Nier Replicant Ver. 1.22474487139 l'Italia è stata la protagonista assoluta della parte introduttiva.

La diretta streaming si è infatti aperta con un filmato nato da una collaborazione tra Square Enix e i portali italiani Gameplay Cafè e Garage Pizza: il video in questione mostre il celebre maestro pizzaiolo Errico Porzio intento a realizzare una speciale margherita sulla quale è stato "disegnato" con la mozzarella il volto di Emil, personaggio la cui maschera viene spesso indossata dal creatore della serie Yoko Taro. Il particolare video è stato quindi mostrato ai videogiocatori di tutto il mondo, i quali hanno potuto ammirare l'abilità del pizzaiolo napoletano nel riprodurre l'immagine del personaggio sul disco di pasta.

Prima di lasciarvi al filmato con protagonista la pizza, la quale potrebbe non essere l'unica iniziativa promozionale legata a NieR Replicant, vi ricordiamo che il gioco raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi il prossimo venerdì 23 aprile 2021 e sarà disponibile per le seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam). Chiunque voglia giocare sulle console di nuova generazione Xbox Series X|S e PlayStation 5 potrà inoltre farlo grazie alla retrocompatibilità delle due macchine.

