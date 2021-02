NieR Replicant: presentato il cast dei doppiatori inglesi, c'è pure Laura Bailey

A pochi giorni dalla pubblicazione del filmato introduttivo di NieR Replicant, Square Enix è tornata alla carica per presentarci il cast dei doppiatori in lingua inglese dell'attesa riedizione.

NieR Replicant ver.1.22474487139 ha ricevuto un doppiaggio inglese nuovo di zecca: alcuni attori, come Laura Bailey e Liam O'Brien, hanno ripreso il loro ruolo già ricoperto in NieR Gestalt (unica versione del gioco ad essere arrivata in Europa nel 2010 con il nome semplice di NieR), mentre Eden Riegel è ritornata per dare la sua voce a Devola e Popola, doppiate pure in Automata. Debutto per Zach Aguilar, che interpreta il giovane protagonista, assente nella versione arrivata in Occidente più di dieci anni fa.

NieR Replicant ver.1.22474487139 | Doppiatori inglesi

Ray Chase - Protagonista adulto

- Protagonista adulto Zach Aguilar - Protagonista giovane

Liam O’Brien - Grimoire Weiss

Laura Bailey - Kainé

Julie Ann Taylor - Emil

Eden Riegel - Devola e Popola

Gli interpreti si sono adeguatamente presentati nel filmato allegato in apertura di notizia. NieR Replicant ver.1.22474487139 verrà pubblicato il 23 aprile 2021 su PlayStation 4, Xbox One e PC.