NieR Replicant è pronto 'da un bel po': Yosuke Saito festeggia la fase Gold

Con un singolare messaggio condiviso sui social da Yosuke Saito, il produttore di NieR Replicant celebra la conclusione dei lavori sul progetto di NieR Replicant informando gli appassionati dell'avvenuto raggiungimento della fase Gold... "da un bel po'".

Il producer dell'esperienza ruolistica di Square Enix e Toylogic decide infatti di condividere su Twitter una lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati per specificare che "Nier Replicant ver. 1.22474487139 è entrato in fase Gold da un bel po' di tempo. Perciò, dopo la conclusione dell'attuale fase di certificazione e revisione dei contenuti inediti che questa volta saranno gratuiti, potremo finalmente prenderci un periodo di pausa".

La natura a metà strada tra remake e remastered di questo titolo, in effetti, contribuisce a sfumare i confini del lavoro svolto da Saito e compagni per attualizzarne i contenuti, da qui il simpatico riferimento alla fase Gold "raggiunta da un bel po'".

Senza indugiare oltre, vi ricordiamo che NieR Replicant è atteso al lancio per il 23 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. In attesa di reimmergerci nelle atmosfere della serie ruolistica di Yoko Taro, vi lasciamo in compagnia della nostra anteprima di NieR Replicant con il ritorno di un cult.