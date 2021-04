NieR Replicant: i protagonisti prendono vita con gli origami

Square Enix presenta le incredibili riproduzioni di carta di due dei personaggi principali di NieR Replicant ver.1.22474487139. Le opere sono state realizzate dall'artista finlandese Juho Könkkölä impiegando oltre 200 ore di lavoro.

Dopo aver impiegato circa 210 ore per la preparazione e la piegatura, le figure origami sono state realizzate utilizzando le tradizionali tecniche di piegatura della carta giapponese, entrambe piegate separatamente da un unico foglio quadrato di carta Wenzhou, senza alcun taglio.

"Ricreare i personaggi di NieR Replicant ver.1.22474487139 è stato un lungo processo... ma sono molto orgoglioso delle mie ultime due opere d'arte" ha dichiarato Juho Könkkölä, Origami Artist. “Quando il concetto mi è stato presentato per la prima volta, ho avuto immediatamente una visione chiara di come avrei potuto portare in vita Emil e il protagonista attraverso l’arte degli origami. Il protagonista è stato il più difficile da ricreare, a causa delle complesse forme dimensionali, ma penso che i dettagli extra aggiungano davvero tanto al risultato finale. Spero di aver reso giustizia al franchise e che i fan apprezzino il mio lavoro."

NieR Replicant ver.1.22474487139 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows dal 23 aprile, dallo stesso giorno e fino al 30 aprile sarà possibile ordinare la pizza NieR da Cocciuto a Milano con ritiro nei locali o consegna a domicilio in città.