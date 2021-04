NieR Replicant su PS4: le prime copie includono un tema dinamico e un set di avatar

Nel corso delle ultime ore sono stati svelati i bonus inclusi nelle prime copie della versione PlayStation 4 di NieR Replicant ver.1.22474487139..., i quali faranno sicuramente la gioia dei fan della serie Square Enix.

All'interno delle prime copie fisiche distribuite per la console Sony i fan potranno infatti trovare un esclusivo tema dinamico per personalizzare la schermata principale del sistema operativo di PlayStation 4 e un intero set di avatar, alcuni dei quali sono oscurati forse per non rovinare la sorpresa ai giocatori, sebbene chi abbia giocato il titolo originale possa già comprendere chi si nasconde là dietro. In aggiunta, queste copie PS4 includeranno anche una mini colonna sonora originale contenente tre dei brani della OST “Weiss Edition”, presente nell'edizione “Snow White” del gioco, ovvero:

“Hikari no Kaze Fuku Oka”

“Inishie no Uta”

“Kaine”

Vi ricordiamo che il gioco non arriverà solo su PlayStation 4 e la sua uscita è prevista per il prossimo 23 aprile 2021 anche su PC e Xbox One. Il titolo non avrà delle ottimizzazioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma sarà perfettamente compatibile con le console di nuova generazione grazie alla retrocompatibilità.

