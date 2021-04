NieR Replicant: la recensione dei gioco di Yoko Taro, un Action RPG unico ma non perfetto

NieR Replicant è una riedizione, a metà tra remake e remastered dell'opera di Yoko Taro. Un Action GDR dallo stile unico ma imperfetto, riproposto nella miglior forma possibile.

NieR Replicant, oggi come allora, è un progetto molto autoriale, con scelte ludiche virtuose e al contempo estreme. In Replicant ritroviamo l'intreccio di stili, esperienze di gioco e cambi di prospettiva che contraddistinguono il successivo Automata, ma in una forma più grezza e, se vogliamo, meno coerente.

Pur con tutte le migliorie grafiche e le graditissime aggiunte che impreziosiscono l'opera, quindi, nel lavoro svolto dal team Toylogic traspare lo spirito anarchico e la natura "volutamente imperfetta" del titolo originario. La riscrittura del sistema di combattimento, però, maschera con intelligenza gli aspetti datati e poco equilibrati del gioco primigenio, garantendo un sensibile aumento della qualità complessiva dell'esperienza.

disponibile da domani, 23 aprile, su PC, PS4 e Xbox One.