Nier Replicant potrebbe ricevere dei contenuti di Gestalt: la condizione di Square Enix

Il Nier Replicant destinato ad arrivare sugli scaffali il prossimo mese di aprile, altri non è che una riedizione dell'omonimo action RPG in terza persona uscito su PlayStation 3 nel 2010, esclusivamente in Giappone.

All'epoca, se ben ricordate, dalle nostre parti giunse solamente NieR Gestalt, una sua versione alternativa con un protagonista differente. Pertanto, nonostante si tratti di una versione riveduta e corretta, per la maggior parte dei videogiocatori - quelli non dediti all'import - Nier Replicant ver.1.224744871 rappresenterà una novità assoluta.

In un recente livestream organizzato a conclusione dei festeggiamenti per il decimo anniversario di Nier, Square Enix ha affermato che potrebbe prendere in considerazione la possibilità di aggiungere dei contenuti di Gestalt a Replicant ver.1.224744871 dopo il lancio, che ricordiamo essere fissato per il 23 aprile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per la precisione, si parla del padre di Yonah come personaggio giocabile (in Replicant c'è il fratello).

Ad una condizione, però: gli sviluppatori ci penseranno seriamente solo se Nier Replicant riuscirà a piazzare almeno la metà delle copie distribuite da Automata. In quasi quattro anni di disponibilità sul mercato, quest'ultimo è stato acquistato 5 milioni di volte in tutto il mondo, di conseguenza Replicant dovrebbe arrivare almeno a 2,5 milioni. Ci riuscirà? Lo scopriremo nei prossimi mesi.