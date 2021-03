NieR Replicant, il ritorno del cult: tutte le novità della riedizione del GDR di Yoko Taro

NieR Replicant ritorna nella sua forma migliore. Grazie all'ultima anteprima offerta da Toylogic e Square Enix ci siamo reimmersi nella dimensione action ruolistica di Yoko Taro per saggiare le numerose sorprese in arrivo con questa riedizione per PC e console a metà strada tra remake e remastered.

Pur mantenendo intatta l'ossatura ludica della gemma originaria, la nuova versione dell'esperienza GDR di Taro trae forza dai contenuti inediti e se ne serve per ricreare un'esperienza ancora più stratificata.

A trarre maggiore giovamento da questo certosino lavoro di ricostruzione del gameplay di Replicant è il sistema di combattimento, grazie a numerose innovazioni che consentono agli utenti di immergersi ancor di più nell'avventura e negli eventi che si dipanano lungo la storia. Le ricche aggiunte apportate dagli autori giapponesi corrono parallelamente alle attività del titolo primigenio, anche qui con benefici che si estendono a quelli che erano gli elementi meno riusciti del gioco iniziale, ossia le quest secondarie e il ritmo delle prime fasi della trama.

In attesa del ritorno dell'avventura cult di Yoko Taro, vi invitiamo perciò a esplorare la dimensione fantasy dell'ultima fatica di Toylogic con la nostra ultima anteprima di NieR Replicant a firma di Giuseppe Arace, ma prima vi ricordiamo che il titolo è previsto in uscita per il 23 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.