NieR Replicant: avete già scaricato le armi e i costumi gratis di Automata?

Avete già cominciato a giocare a NieR Replicant ver.1.22474487139? L'attesa riedizione è arrivata sul mercato nella giornata di ieri, permettendo ai giocatori di godersi nel migliore dei modi possibile un'opera di oltre dieci anni fa che non aveva mai varcato i confini del Sol Levante.

Square Enix ha anche mantenuto la promessa fatta qualche giorno addietro mettendo a disposizione immediatamente al day-one un pacchetto di contenuti aggiuntivi gratis ispirati a NieR Automata, episodio più recente (e apprezzato) della serie. Si chiama 4 YoRHa e include al suo interno quattro armi e quattro costumi di Automata pronti per essere utilizzati anche in Replicant. Può essere scaricato su tutte le piattaforme sulle quali è stato lanciato il gioco. Cercatelo nel vostro Store di riferimento, oppure seguiti questi link se vi torna più comodo:

Trovate un'anteprima degli oggetti inclusi nelle immagini allegate in calce a questa notizia. Per quanto concerne il gioco vero e proprio, se siete ancora in dubbio sull'acquisto, vi consigliamo di leggere la recensione di NieR Replicant del nostro "MasterChef" Giuseppe Arace.