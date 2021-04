NieR oltre Replicant: la serie continua? Square Enix assume nuovo personale!

Di recente, è giunta la conferma dell'avvio dei lavori per un nuovo gioco di Yoko Taro per Square Enix. Al momento, la natura del progetto non è ancora stata confermata in alcun modo, ma all'orizzonte spuntano interessanti indizi.

Nello specifico, dall'account giapponese di Square Enix, trova diffusione un annuncio legato ad una campagna di reclutamento di nuovo personale presso il colosso videoludico. Le nuove leve che troveranno spazio nel team andranno ad occuparsi proprio della serie NieR. Tra le posizioni aperte, troviamo quella di direttore artistico, ma anche di sceneggiatore e di assistente produttore. Nelle schede di presentazione delle mansioni dei futuri professionisti Square Enix non vi sono riferimenti a titoli specifici, ma solamente generiche conferme relative alla saga di NieR.



Con NieR Replicant ormai pronto per la pubblicazione, attesa per tra pochi giorni, tale notizia, insieme alle dichiarazioni di Yoko Taro, sembra suggerire che non sia ancora giunto il momento dell'addio per l'universo dell'IP. Del resto, l'interesse della community videoludica per la serie Square Enix è stato dimostrato anche di recente. A breve distanza dal debutto nel solo Giappone, NieR Reincarnation ha già superato i 10 milioni di download, segnando un lancio decisamente positivo per la produzione destinata a dispositivi mobile.