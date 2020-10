NieR Replicant: la speciale White Snow Edition si presenta in trailer

Fissata la data di uscita di NieR Replicant, il team di Square Enix presenta una particolare edizione speciale del gioco, atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

La software house ha infatti annunciato una ricca edizione da collezione, battezzata ufficialmente come "Snow White Edition". All'interno di quest'ultima, oltre ovviamente al gioco, gli appassionati troveranno una serie di contenuti aggiuntivi. Per presentare questa speciale versione di NieR Replicant, Square Enix ha pubblicato un trailer interamente dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Per quanto riguarda l'edizione giapponese della Snow White Edition, quest'ultima includerà:

Una copia di NieR Replicant;

Un set di spille;

Uno script set;

La colonna sonora incisa su due CD;

Una confezione speciale;

La Snow White Edition di NieR Replicant sarà commercializzata anche in Occidente, con i medesimi contenuti, ai quali si aggiunge una. Cosa ve ne pare di questa edizione speciale del titolo Square Enix?Ricordiamo che nel corso del mese di settembre, il titolo è tonato a mostrarsi al Tokyo Game Show con una ricca Demo: sulle pagine di Everyeye potete dunque trovare una ricca anteprima di NieR Replicant . Il gioco sarà disponibile su PS4, Xbox One e PC a partire dal prossimo anno, con data di esordio fissata per il 23 aprile 2021.