NieR Replicant: Square-Enix pubblica la versione Gestalt del filmato iniziale

Ci avviciniamo sempre più al debutto di NieR Replicant, la versione aggiornata e arricchita dell'omonimo action game pubblicato da Square-Enix nel 2010 su PlayStation 3 e Xbox 360.

Il publisher nipponico ha deciso di stemperare l'attesa dei fan presentando in anteprima la variante Gestalt del filmato iniziale del gioco, a cui potete dare uno sguardo in cima alla notizia.

"Il celebre monologo di Kainé torna nella versione Gestalt del filmato iniziale di NieR(2010), completamente rifatto per NieR Replicant ver.1.22474487139... con voci e musiche registrate nuovamente e una grafica aggiornata.

Avviso: nella schermata del titolo di NieR Replicant ver.1.22474487139, i filmati iniziali delle versioni "Replicant" e "Gestalt" verranno riprodotti in successione". La distinzione dei video si rende necessaria dal momento che, nella sua release originale, NieR venne distribuito in Giappone in due versioni distinte: Replicant e Gestalt, per l'appunto.

NieR Replicant sarà pubblicato il 23 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One (sarà retrocompatibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S). Yoko Taro, director della serie, ha trovato un nuovo accordo con Square-Enix e chissà che in futuro non possa arrivare un nuovo capitolo di Nier next-gen su PS5 e Xbox Series X|S. Il publisher nipponico, nel frattempo, ha già avviato una nuova campagna di assunzione di talenti con cui parrebbe voler continuare a lavorare sulla saga di NieR.