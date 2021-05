NieR Replicant è un successo in Italia: primo nella classifica retail, davanti a GTA V

Oltre ad essere riuscito nell'impresa di dare un freno al dominio di Monster Hunter Rise in Giappone, NieR Replicant ha conquistato anche il pubblico italiano, stando agli ultimi dati riportati dall'Italian Interactive Digital Entertainment Association (IIDEA).

Come potete notare scorrendo la classifica che vi andiamo a riportare più in basso, la versione aggiornata del primo NieR, originariamente pubblicato nel 2010 su PS3 e Xbox 360, è riuscito a battere un colosso intramontabile come Grand Theft Auto V di Rockstar Games, e ad imporsi anche su eFootbal PES 2021: Season Update, che almeno sul mercato fisico sembra avere una marcia in più rispetto al competitor di sempre, FIFA.

Classifica Italiana Retail (PC e console), dal 16 al 25 aprile:

NieR Replicant Ver √1.5 (PS4) (NEW) GTAV (PS4) (-1) eFootball PES 2021: Season Update (PS4) (-1) Gran Turismo Sport (PS4) (+1) NBA2K21 (PS4) (-1) FIFA 21 (PS4) (-3) COD BOCW (PS4) (+2) Marvel's Spider-Man (PS4) (-) Animal Crossing New Horizons (Nintendo Switch) (-3) Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo Switch) (-3)

Cifre che ancora una volta devono smentire le basse aspettative di vendita che nutriva lo stravagante director Yoko Taro in merito alla riedizione del suo action JRPG. Per tutti gli ulteriori approfondimenti sul titolo di Square-Enix, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Nier Replicant.