NieR Replicant ai TGA 2020: ecco il nuovo gameplay trailer

Come anticipato qualche giorno fa, tra i prodotti mostrati nei minuti che precedono il vero e proprio show dei The Game Awards 2020 c'è stato anche il nuovo trailer di NieR Replicant ver. 1.22474487139.

Il gioco targato Square Enix è tornato a mostrarsi al pubblico con un filmato interamente dedicato al sistema di combattimento e, infatti, possiamo vedere diverse sequenze d'azione nelle quali il protagonista utilizza vari tipi di armi bianche per falciare i nemici. Per chi non lo sapesse, il titolo non è altro che una versione rimasterizzata del vecchio NieR Replicant, il prequel di NieR Automata, con in aggiunta alcuni contenuti extra che faranno la gioia di tutti i fan della serie ideata da Yoko Taro.

Prima di lasciarvi al trailer dei The Game Awards 2020, vi ricordiamo che NieR Replicant arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 23 aprile 2021 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Steam). Non sembra essere attualmente prevista una versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma i giocatori potranno giocare sulle console di nuova generazione grazie alla retrocompatibilità.

Avete già dato un'occhiata al trailer della White Snow Edition di NieR Replicant ver. 1.22474487139?