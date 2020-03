NieR Replicant, il trailer in inglese conferma l'arrivo in Occidente

Nella giornata di ieri Square Enix ha annunciato NieR Replicant ver.1.22474487139, riedizione del titolo omonimo uscito solo in Giappone nel 2010, adesso arrivano nuovi dettagli su questo progetto.

Di seguito la nota stampa diffusa dal publisher: "Per la prima volta in occidente dopo essere uscito esclusivamente in Giappone nel 2010, NieR Replicant ver.1.22474487139 invita i giocatori a entrare in un mondo oscuro e apocalittico e a unirsi alla missione di un fratello che vuole curare la sua sorellina da una malattia mortale. Una missione che li costringerà a dubitare di qualsiasi cosa. NieR Replicant ver.1.22474487139, sviluppato in collaborazione con Toylogic, riunisce un team di sviluppo stellare che include l’acclamato direttore Yoko Taro, il compositore Keiichi Okabe, e il produttore Yosuke Saito."

Il publisher rende noto inoltre che NieR Automata ha raggiunto e superato quota 4.5 milioni di copie vendute, il gioco entrerà presto a far parte del catalogo Xbox Game Pass e questo permetterà di espandere ulteriormente la base installata. Oltre alla riedizione di Replicant Square Enix ha annunciato NieR Reincarnation, gioco mobile in arrivo su smartphone iPhone e Android nel corso dei prossimi mesi.