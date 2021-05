NieR Replicant uscirà su Nintendo Switch? Scovati riferimenti nel codice

NieR Replicant ver.1.22474487139 è stato pubblicato ad aprile su PC, PS4 e Xbox One, a quanto pare però il gioco potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch, almeno stando ad alcuni riferimenti trovati nel codice sorgente analizzato attentamente da leaker e dataminer.

Alcuni dataminer hanno scoperto che i file delle impostazioni grafiche includono nel codice la sigla "NX" che molti ricorderanno essere il nome in codice di Nintendo Switch, inizialmente conosciuto e presentato proprio come Project NX (Nintendo Next).

Chiaramente questo non vuol dire necessariamente che il gioco arriverà sulla console ibrida di Nintendo, Square Enix potrebbe aver deciso di cancellare il porting o magari sono stati effettuati dei test che non hanno poi dato i risultati sperati, le ipotesi sono molte e le certezze pochissime. Non è la prima volta che si parla di un possibile debutto di NieR Replicant su Nintendo Switch e nelle scorse settimane il gioco è comparso su Amazon in alcuni paesi, per poi essere rapidamente rimosso.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di NieR Replicant, la riedizione del gioco di Yoko Taro ha riscosso un discreto successo di pubblico e critica interrompendo il dominio di Monster Hunter Rise in Giappone e debuttando al primo posto delle classifiche anche in Italia.