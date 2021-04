Nier Replicant Ver. 1.22474487139: non ricordate la sequenza numerica? Nemmeno Yoko Taro

NieR Replicant Ver. 1.22474487139, edizione aggiornata dell'action game pubblicato nel 2010, si appresta al debutto il prossimo 23 aprile su PC e console. Una delle caratteristiche più peculiari della produzione - l'avrete notato - è nel nome stesso del gioco, e nella lunga sequenza di numeri di cui si costituisce.

Nel corso di una recente intervista, i colleghi di Game Informer.com non hanno potuto fare a meno di domandare a Yoko Taro, director del gioco, l'oscuro significato che si cela dietro il titolo. La risposta concessa dall'istrionico creativo nipponico è stata come di consueto piuttosto sorprendente:

"Ad essere onesto, non volevo metterci i numeri", ha esordito. “Volevo che fosse Nier Replicant, ma Yosuke Saito, produttore del gioco, voleva davvero sottolineare che fosse una versione aggiornata del gioco. Quindi ho pensato: 'Ok, questa è una versione aggiornata, ma non vogliamo neppure che venga definita remaster. Quindi non è una versione due, né un remake, ma non è proprio la 1.55. Ok, riduciamolo un po', forse è 1.22.' Questo era il pensiero alla base. Se sono riuscito o meno memorizzare il numero? No, non l'ho fatto, e l'ho chiamata 'la versione aggiornata' per tutto il tempo". Sicuramente non ci sentiremo in colpa se la prossima volta non saremo in grado di ricordarci il titolo completo del gioco, insomma.

Ricordiamo che NieR Replicant Ver. 1.22474487139 sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 23 aprile. Il titolo è ufficialmente entrato in fase Gold, dal momento che il suo sviluppo può dirsi definitivamente completo. In attesa del suo esordio, vi invitiamo a consultare la nostra Anteprima di NieR Replicant.