NieR Replicant ver. 1.22474487139, novità in arrivo al Tokyo Game Show?

NieR Replicant ver. 1.22474487139 è scomparso dai riflettori dopo l'annuncio della scorsa primavera ma la reimmaginazione di NieR potrebbe presto tornare a farsi vedere... magari in occasione del Tokyo Game Show 2020.

Secondo quanto riportato da Gematsu, NieR Replicant ver. 1.22474487139 è stato valutato a Taiwan ed ha fatto la sua comparsa nel database della rating board locale nelle versioni PlayStation 4, PC e Xbox One. Anche se non ci sono al momento conferme, questa mossa potrebbe anticipare una possibile imminente (ri)presentazione del gioco che potrebbe a questo punto avvenire al Tokyo Game Show di fine settembre, sebbene il titolo non compaia nella lineup TGS di Square Enix.

NieR Replicant ver. 1.22474487139 è una Version UP del gioco originale, lo stesso Yoko Taro ha preferito utilizzare questo termine anzichè parlare di remake e remaster, al momento non è del tutto chiaro quali sono effettivamente i contenuti di questa reinterpretazione, dunque restiamo in attesa di chiarimenti da parte degli sviluppatori.

Il gioco è atteso per il prossimo anno in Giappone, Square Enix ha confermato il lancio in Occidente nel prossimo futuro, anche in questo caso però non ci sono date di lancio o finestre di riferimento confermate.