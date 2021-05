Nier Replicant ver.1.22474487139 scende di prezzo su Amazon

Nier Replicant ver.1.22474487139, il remake del primo Nier uscito nel 2010 per il mercato giapponese per PlayStation 3 e Xbox 360, è uscito il 23 aprile anche per il mercato occidentale, ed è già acquistabile a prezzo scontato sia nella versione per PlayStation 4 che in quella per Xbox One e Xbox Series X.

Il titolo è in offerta su Amazon a 50 euro per PlayStation 4 o 46.89 euro per Xbox One, al posto di un prezzo di listino di 59,99 euro. Entrambe le edizioni in offerta sono vendute e spedite dal venditore Prezzo Bomba, molto affidabile e spesso in competizione con le migliori offerte di Amazon stesso, la spedizione è gratuita.



É giocabile ovviamente anche su PlayStation 5, che ricordiamo essere compatibile con i giochi per PlayStation 4, non esiste al momento una versione con copertina esclusiva solamente per la nuova console di Sony. Di seguito i link alle offerte per acquistare Nier Replicant ver.1.22474487139:

Alla sua uscita, il gioco ha ottenuto un'ottima accoglienza, nel mercato giapponese ha interrotto il dominio di Monster Hunter Rise, nel mercato italiano si è posizionato direttamente al primo posto nella classifica delle vendite, imponendosi addirittura su GTA V e altri blockbuster di recente uscita.