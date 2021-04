NieR Replicant: Yoko Taro ha scarsa fiducia sul successo commerciale del gioco

L'atteso NieR Replicant ver.1.22474487139, riedizione dell'omonimo titolo uscito nel 2010, è finalmente disponibile e pronto per soddisfare le aspettative dei fan fiduciosi sulle qualità di questa versione. Chi invece non sembra essere convinto del successo del gioco a sorpresa è lo stesso director, Yoko Taro.

In un messaggio pubblicato sul sito di Square Enix, infatti, l'autore ha manifestato tutti i suoi dubbi sulle possibilità che il gioco possa vendere bene in quanto NieR Replicant è un "upgrade" del titolo uscito nel 2010 e prevede che non venderà bene poiché nessuno dei suoi giochi ha mai raggiunto grandi risultati in termini di vendite. E questo nonostante il suo NieR Automata sia arrivato a 5,5 milioni di copie distribuite.

"Negli ultimi anni, quando mi trovavo nei paraggi degli studi Square Enix, mi hanno sempre mostrato questa palpabile aura di entusiasmo come a dire 'Guarda! NieR Automata è andato bene, quindi NieR Replicant stavolta venderà'", afferma Taro, che prosegue: "Vorrei prendere questa opportunità di dire a Square Enix di guardare attentamente alla realtà. Solo i nomi sono simili, ma il contenuto dei due giochi è completamente differente, dunque non andrà veramente così bene nelle vendite, o no?".

Sicuramente le sue sono parole piuttosto particolari, considerato che parla di un suo progetto. Tuttavia Yoko Taro è noto per possedere una personalità sopra le righe, motivo per cui le sue parole potrebbero essere un semplice, inconsueto diversivo per aumentare ancora di più la curiosità attorno alla nuova versione del suo titolo di culto. In attesa di scoprire nel prossimo futuro l'andamento delle vendite, ricordiamo che NieR Replicant è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Potete leggere la nostra recensione di NieR Replicant per PS4,. dove elenchiamo tutte le migliorie apportate rispetto all'edizione originale.