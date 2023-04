NieR, una saga di grande successo: rivelati i dati ufficiali di Automata e Replicant

La burla ironica di Yoko Taro alla fine del 2022 ha rivelato la fine della serie di NieR; una "fine" che, al di là della possibile - o meno - continuazione del brand, non intacca minimamente il successo di NieR Automata e NieR Replicant in termini di vendite, come rivelato dallo stesso account ufficiale di Twitter dedicato all'IP di Platinum Games.

Come annunciato all'interno di un post celebrativo, sappiamo infatti che NieR Automata ha raggiunto le sette milioni di unità vendute in tutto il mondo. Tali dati fanno riferimento alle vendite totali; dunque, nelle sette milioni di copie si tiene conto sia delle versioni fisiche sia delle edizioni digitali vendute tramite gli store delle varie piattaforme.

Allo stesso modo, considerando il rapporto fisico-digitale, sappiamo anche che NieR Replicant ver.1.22 è arrivato a quota 1.5 milioni di copie in tutto il mondo. Il successo della serie ideata dai ragazzi di Platinum Games è più che evidente, complice i dati alquanto positivi (soprattutto nell'ottica del posizionamento di NieR Automata e Replicant all'interno del mercato mainstream di riferimento). Indubbiamente, ad aver contribuito ai valori riportati sopra dobbiamo considerare anche l'approdo di NieR Automata su Nintendo Switch ove gira benissimo, come raccontatovi al terminare del 2022 nella nostra recensione dell'ultima edizione del titolo pubblicato da Square Enix anche sulla console ibrida della Grande N.