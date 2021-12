NieR, la serie è finita: la burla di Yoko Taro nel video di fine anno

Yoko Taro, Yosuke Saito e Keiichi Okabe, rispettivamente creative director, producer e compositore della serie di NieR, hanno realizzato un simpatico messaggio di fine anno rivolto ai fan della serie JRPG.

Il video che potete consultare in calce alla notizia funge da pratico riassunto dei traguardi raggiunti dal franchise durante quest'anno, e quindi delle pubblicazioni di NieR Re[IN]carnation e NieR Replicant, quest'ultimo giunto a 1 milione di copie vendute lo scorso giugno. Ma la domanda che tutti i fan si pongono è: come proseguirà la serie?

Stando alle parole dell'istrionico Yoko Taro, il franchise di NieR può considerarsi concluso. O questo è quantomeno ciò che viene affermato scherzosamente all'interno del video di fine anno pubblicato dall'eccentrico trio: "Proprio così. Oggi lo abbiamo annunciato, gente. La serie di NieR è ora conclusa!", le parole di Taro prima di aggiungere: "Ma, non si sa mai. Potrei anche continuarla se mi dovessero dare una cara vecchia montagna di soldi".

Si tratta, come al solito, di un'uscita ironica di Taro, ed un nuovo capitolo è dato per scontato dai giocatori dato il successo delle ultime iterazioni pubblicate da Square-Enix. Resta da vedere se e quando il publisher ci sorprenderà con un reveal vero e proprio. In attesa di novità, vi rimandiamo alla nostra Recensione di NieR Replicant, la versione aggiornata e rivisitata dell'originale NieR approdato su PS3 e Xbox 360 oltre 10 anni fa.