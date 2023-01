NieR, Yoko Taro sul prossimo gioco: 'potrebbe arrivare domani o tra 35 anni'

Gli incoraggianti dati di vendita di NieR Automata e NieR Replicant hanno spianato la strada ad un eventuale nuovo capitolo della serie videoludica ideata da Yoko Taro.

L'autore, tuttavia, non sembra avere fretta di ideare una nuova avventura ambientata nell'universo di NieR. "Non farò nulla per denaro", ha dichiarato di recente Yoko Taro in merito all'eventualità di sviluppare un capitolo inedito. L'unica ragione che potrebbe spingere il director a proporre un nuovo NieR è una sincera ispirazione creativa. Ma si sa, le Muse sono capricciose e di conseguenza Yoko Taro ha confermato che il prossimo gioco della saga "potrebbe arrivare domani o tra 35 anni". Insomma, per il momento, i fan della serie dovranno rassegnarsi a pazientare in attesa di notizie più dettagliate!



Nel frattempo, le avventure di NieR: Automata sono esordite sul piccolo schermo, grazie alla realizzazione di una trasposizione animata. In seguito alla pubblicazione dei primi episodi, tuttavia, la serie di NieR: Automata è stata sospesa a tempo indeterminato. Al momento, non è chiaro se e quando il prodotto di animazione tornerà ad essere trasmesso. Per i protagonisti 2B e 9S il percorso sembra essere alquanto accidentato, soprattutto dopo le molte critiche che hanno colpito i primi episodi della serie.