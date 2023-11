Che fine ha fatto NieR? Yoko Taro e Yosuke Saito lavorano a un progetto diverso

Nonostante i successi raggiunti da NieR Automata e NieR Replicant, l'acclamata serie prodotta da Square Enix al momento sembra sparita dai radar e pare non ci siano nuovi progetti all'orizzonte. Dall'evento G-STAR 2023 arrivano però buone e cattive notizie sul futuro del brand.

Durante un panel al quale hanno preso parte il creatore della serie Yoko Taro e il producer Yosuke Saito, i due hanno confermato che nuovi giochi di NieR arriveranno sicuramente in futuro, "fintanto che Yoko Taro è in vita". I fan possono dunque stare tranquilli sul brand, che prima o poi tornerà ad intrattenerli con una nuova, grande avventura. Del resto NieR è una serie di grande successo a livello commerciale, con NieR Automata che ha superato le 7 milioni di copie vendute, dunque è chiaro che non ci sia alcuna intenzione di rinunciare al franchise.

C'è tuttavia un rovescio della medaglia: potrebbe volerci molto tempo prima di rivedere la serie in azione. Sempre durante il loro intervento al G-STAR 2023, Taro e Saito hanno confermato di essere al lavoro su un nuovo progetto non collegato a NieR, del quale sperano di parlare più a fondo nel corso del 2024. I due game designer sono dunque alle prese con un'opera diversa che potrebbe dunque impedire l'arrivo a breve di ulteriori giochi di NieR, quantomeno di grossa portata.

In ogni caso è sicuro, la serie andrà avanti. La fine di NieR annunciata scherzosamente da Yoko Taro alla fine del 2021 resta appunto uno scherzo. I fan però si armino di santa pazienza: ci sarà da aspettare piuttosto a lungo prima di avere tra le mani un nuovo episodio.