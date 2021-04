NierR Replicant interrompe il dominio di Monster Hunter Rise in Giappone

Dopo quattro settimane di dominio assoluto nella classifica delle vendite giapponese, Monster Hunter Rise è stato scalzato dalla prima posizione da una nuova uscita, NieR Replicant ver.1.22474487139.

Stando ai dati condivisi da Famitsu, la riedizione per PS4 dell'action RPG di Yoko Taro ha venduto quasi 110 mila copie la scorsa settimana, più che sufficienti per conquistare il primo posto e mettere dietro Monster Hunter Rise per Nintendo Switch, che negli ultimi sette giorni ha venduto altre 86 mila di copie e raggiunto uno strabiliante totale di 1,97 milioni di unità vendute. Scivola in terza posizione Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, che ha aggiunto altre 16 mila copie al malloppo toccando un totale di 674 mila.

Famitsu Top 10 Software | 19-25 aprile

[PS4] NieR Replicant ver.1.22474487139 (Square Enix, 04/22/21) – 108,838 (Nuovo) [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 03/26/21) – 86,258 (1,970,371) [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 16,020 (674,662) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 12,415 (2,125,061) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 12,287 (2,522,709) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10,331 (3,793,952) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 9,224 (1,910,581) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 8,269 (6,743,432) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 6,770 (4,249,496) [NSW] Atelier Mysterious Trilogy DX Premium Box (Koei Tecmo, 04/22/21) – 6,022 (Nuovo)

Tra parentesi il numero complessivo di copie vendute in Giappone

Nulla di nuovo da segnalare in campo hardware, dove prosegue il dominio incontrastato di Nintendo Switch, che va venduto 74 mila unità nella sua edizione classica e 31 mila in versione Lite. Seguono i due modelli di PS5: 16 mila la versione base e 3 mila la Digital Edition. Fanalini di coda le due Xbox Series.

Famitsu Hardware | 19-25 aprile

Switch - 74,433 (1,581,422) Switch Lite – 31,400 (3,706,151) PlayStation 5 – 16,838 (550,911) PlayStation 5 Digital Edition – 3,319 (107,867) PlayStation 4 – 818 (7,780,555) New 2DS LL (incluso 2DS) – 564 (1,162,560) Xbox Series X – 67 (31,252) Xbox Series S – 39 (10,138)

Tra parentesi il numero complessivo di console vendute in Giappone

Ricordiamo che recentemente Nintendo Switch è diventata la sesta console più venduta di sempre in Giappone, mettendo nel mirino PSP che ora si trova in quinta posizione.