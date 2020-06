Night Call: l'avventura noir esce a fine giugno su Xbox One e Switch, ecco il video

Gli sviluppatori di Monkey Moon e BlackMuffin hanno annunciato la data di lancio di Night Call su Xbox One e Nintendo Switch con il video dell'evento Guerrilla Collective.

Disponibile su PC dal luglio dello scorso anno, Night Call è un'avventura investigativa noir, con una storia non lineare e basata su di una narrazione ricca di colpi di scena. Il protagonista, infatti, non è un detective ma un "semplice" autista di taxi dalla spiccata empatia, un dono che gli consente di capire lo stato d'animo dei passeggeri e offrire loro dei consigli.

La storia di Night Call gravita attorno alle azioni compiute dal nostro alter-ego per riuscire a catturare un assassino. Il trailer dell'evento Guerrilla Collective fissa la data di commercializzazione di Night Call su console per il 24 giugno, nella doppia edizione per Xbox One e Nintendo Switch.

Per ogni approfondimento sul setting narrativo, sulle dinamiche di gioco e sul tenore artistico di questa intrigante esperienza in salsa thrilling, vi rimandiamo alla nostra recensione di Night Call a firma di Claudio Cugliandro. Nel corso del Guerrilla Collective, anche gli studi Larian hanno mostrato un video gameplay di Baldur's Gate 3 per illustrare i piani della software house belga sulla fase Early Access del kolossal GDR per PC e Google Stadia.