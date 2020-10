Night Call: cancellata la versione PS4 per le scarse vendite vendite dell'avventura noir

A quattro mesi di distanza dal lancio su Xbox One e Nintendo Switch di Night Call, gli autori di Monkey Moon e Black Muffin annunciano la definitiva cancellazione della versione PS4 della loro avventura noir.

Prevista al lancio tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2021, la trasposizione di Night Call per PlayStation 4 viene così abbandonata per due semplici ragioni che vengono citate dagli stessi autori: "Dato che il gioco non ha venduto abbastanza bene sulle altre piattaforme, e in funzione dei problemi che abbiamo riscontrato con i partner a cui ci affidiamo per realizzare questo genere di porting, purtroppo non saremo in grado di lanciare Night Call su PS4 e ne siamo dispiaciuti con i giocatori PlayStation. Se aspettavate questo porting, probabilmente siamo delusi quanto voi per la cancellazione, ma non possiamo permettercela".

A chi si avvicina solo adesso a questa proprietà intellettuale, vi ricordiamo che Night Call è un'avventura investigativa che propone una storia non lineare con protagonista un autista di taxi dalla spiccata empatia, un dono che gli permette di capire lo stato d'animo dei passeggeri e fornire loro dei consigli. La vita del nostro alter-ego viene però stravolta dall'incontro con delle persone che, in un modo o nell'altro, lo portano a intraprendere delle personali indagini per riuscire a catturare un efferato assassino.

