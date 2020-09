Cyberpunk 2077: Night City Wire in diretta con Sabaku e Falconero domani dalle 17:30

Quest'estate non ci lascia un attimo di respiro: archiviati Facebook Connect, lo showcase di PlayStation 5 e il Nintendo Direct Mini Partner Showcase di oggi pomeriggio, è ora di prepararsi ad un nuovo importante evento, ossia lo show Night City Wire che andrà in onda domani 18 settembre a partire dalle ore 18:00!

Durante la nuova puntata di Night City Wire i ragazzi di CD Projekt RED ci porteranno in giro per Night City per mostrarci le peculiarità dell'open world e presentarci le gang che mettono a soqquadro le strade della metropoli. A quanto pare è prevista anche una sorpresa, che stando ad un indizio potrebbe avere a che fare con l'annuncio delle specifiche di sistema della versione PC.

La nostra redazione non può farsi trovare impreparata ad un evento di tale portata, ed è lieta di annunciare che domani non solo commenterà in diretta il Night City Wire a partire dalle ore 17:30 sul canale Twitch di Everyeye, ma lo farà anche in compagnia di due ospiti d'eccezione, Sabaku e Falconero. Non potete assolutamente mancare, per cui non esitate ad iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche sui vostri dispositivi, se non lo avete già fatto.

Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, e successivamente su Stadia. Un aggiornamento per PS5 e Xbox Series X, gratis per i possessori delle versioni della precedente generazione, si trova attualmente in sviluppo.