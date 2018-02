è adesso disponibile per l’acquisto su Nintendo Switch al prezzo di 19.99 euro. Nelle scorse ore sono comparsi su Youtube i primi video gameplay tratti dall’edizione dedicata alla console ibrida della Grande N. Nel filmato che trovate in aopertura vi proponiamo i primi 50 minuti dell’avventura.

Una buona occasione per farsi un’idea delle meccaniche di gameplay e per ammirare il particolare stile che contraddistingue la produzione. Lasciandovi alla visione del filmato, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Night in the Woods è disponibile su Nintendo Switch, Playstation 4 e PC. Per ulteriori dettagli e informazioni, vi consigliamo di leggere la nostra recensione. Segnaliamo, infine, che il gioco non supporta la lingua italiana.