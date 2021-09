Night Slashers, annunciato il remake del picchiaduro a scorrimento

Forever Entertainment ha annunciato di aver stretto una partnership con G-Mode per la produzione di un remake di Night Slashers, picchiaduro a scorrimento uscito nel 1993 in sala giochi e prodotto da Data East.

Il gioco arriverà su tutte le principali piattaforme, la data di pubblicazione non è stata annunciata. In questi ultimi mesi Forever Entertainment ha stretto collaborazioni con SEGA per sviluppare i remake di Panzer Dragoon, Panzer Dragoon 2, The House of the Dead e The House of the Dead 2, inoltre la compagnia sta collaborando con Square Enix per riportare in vita alcune proprietà intellettuali del publisher giapponese.

Night Slashers è un picchiaduro a scorrimento a tema horror modellato sugli stilemi del genere, un gioco che prende spunto da titoli come Streets of Rage 2, Cadillacs & Dinosaur, Burning Fight, Cadillacs & Dinosaurs e altri prodotti di questo tipo molto popolari nelle sale giochi agli inizi degli anni '90. Il gioco unisce al genere dei picchiaduro il tema horror, presentandosi come una sorta di Splatterhouse in salsa beat em up. Un titolo interessante per gli amanti del genere ma finito rapidamente nel dimenticatoio nel corso degli anni, chissà che questo remake non possa riaccendere l'interesse per Night Slashers al punto da fare diventare l'IP un vero e proprio franchise.