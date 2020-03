A Night With: quattro chiacchiere con Wesa domani 10 marzo su Twitch

In questi giorni il palinsesto del canale Twitch di Everyeye s'è fatto ancora più ricco, e siamo felici di annunciare che domani 10 marzo daremo il benvenuto ad un altro ospite d'eccezione, Wesa!

A partire dalle ore 21:00 di domani 10 marzo ospiteremo Riccardo "Wesa" Vessa, titolare del canale YouTube WesaChannel, "un diario minimo sui miti d'oggi" dove si parla di attualità, costume e cultura pop. Durante la trasmissione avrà così modo di scambiare quattro chiacchiere con la nostra redazione, fornendoci il suo punto di vista sugli argomenti più disparati inerenti il mondo videoludico e non.

Siete tutti invitati a partecipare alla discussione domani sera alle ore 21:00 sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi, requisito indispensabile per poter interagire con la redazione, Wesa e gli altri spettatori in chat. Cliccando sul simbolo a forma di campanella in alto a destra, inoltre, attiverete la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così verrete avvertiti poco prima dell'inizio della diretta. Vi aspettiamo numerosi, non potete assolutamente mancare!