Nightdive annuncia System Shock 2: Enhanced Edition

Mentre siamo tutti ancora in attesa di System Shock 3, Nightdive Studio annuncia quello che suona un po' come un contentino, ma farà sicuramente piacere ai fan della saga. È infatti in arrivo System Shock 2: Enhanced Edition, una versione del gioco riveduta e corretta, come già avvenuto per il primo capitolo.

Lo studio tra l'altro è specializzato in progetti del genere, dato che ha già realizzato versioni migliorate e aggiornate di Turok, Forsaken e appunto lo stesso System Shock, titolo che lanciò definitivamente la carriera di Ken Levine, autore di Bioshock, che ne era il lead designer.

Non sono state diffuse molte altre informazioni oltre all'annuncio, ma dovrebbe appunto trattarsi di una riedizione "potenziata" del classico titolo, presumibilmente in uscita solo su PC come l'originale. In ogni caso trovate il tweet dell'annuncio in calce alla news.

Oltre alla Enhanced Edition del secondo e System Shock 3 in arrivo, tempo fa è stato annunciato anche un remake di System Shock, il che sta a significare che ci sono ben tre titoli della serie all'orizzonte. Considerando che il prodotto è fermo praticamente dal 1999, il fatto che stia finalmente per tornare in auge potrebbe farle vivere la seconda giovinezza che i suoi fan tanto si aspettano. Che ne pensate?