Nightingale: in arrivo una fase di test gratis per tutti, come partecipare

In un periodo particolarmente ricco di survival game, è in arrivo un altro esponente del genere che prima del debutto in Early Access si potrà testare in occasione di una breve fase di test a porte aperte. Stiamo parlando di Nightingale, il survival in prima persona di prossima uscita.

Per mettere alla prova i server in vista del debutto della versione in Accesso Anticipato, gli sviluppatori hanno deciso di permettere a tutti i giocatori interessati di avviare il titolo e giocare per un breve periodo di tempo. I server apriranno alle ore 19:00 del prossimo venerdì 2 febbraio 2024 e sarà possibile giocare solo per le tre ore consecutive. Per quello che riguarda invece il preload, questo sarà disponibile dalle ore 18:00 del fuso orario italiano per tutti coloro i quali richiederanno l'accesso al playtest dalla pagina ufficiale del gioco su Steam, cliccando sull'apposito tasto.

Nel caso in cui non doveste immediatamente avere accesso al gioco, significa che lo studio sta ancora gestendo gli accessi e gradualmente garantirà a tutti la possibilità di avviare la versione di prova. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, inoltre, questa fase di test non avrà restrizioni di alcun tipo e i giocatori potranno trasmettere le loro partite sulle piattaforme di streaming, condividere acquisizioni e parlare dei contenuti.

