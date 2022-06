Nightingale: crafting, magia e tanta esplorazione nel nuovo video gameplay

Durante il Summer Game Fest del 9 giugno, i ragazzi di Inflexion Games hanno riaperto una finestra sulla dimensione fantasy vittoriana di Nightingale con un video gameplay che mostra in azione i tanti personaggi interpretabili in questo survival GDR in prima persona.

La nuova avventura ruolistica firmata dagli autori al seguito di Aaryn Flynn ci proietterà in una dimensione medievaleggiante che, permeata per secoli dalle forze magiche, verrà stravolta dall'incombente rivoluzione industriale.

Agli utenti spetterà il compito di riportare l'ordine in questo mondo fittizio dilaniato dai conflitti tra gli adepti della magia e i fautori della tecnologia: ogni giocatore dovrà interpretare un membro della gilda di Nightingale e verrà mandato ai quattro angoli del regno per reperire risorse, materiali e incantesimi utili a fronteggiare la minaccia della guerra civile.

Ciascun giocatore potrà occuparsi dei compiti affidatigli dalla gilda in completa solitudine o insieme ai propri amici. L'intenzione di Inflexion Games è quella di lanciare una fase di beta testing di Nightingale nel corso del 2022: nel momento in cui scriviamo, il sito ufficiale riporta il titolo come destinato ad approdare solo su PC. In attesa di scoprire se questo ambizioso GDR survival in prima persona approderà o meno su console come PlayStation 5 e Xbox Series X/S, vi lasciamo in compagnia del nuovo video gameplay di Nightingale mostrato nella cornice mediatica del Summer Game Fest.