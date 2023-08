Nightingale, l'Early Access ha finalmente una data: il trailer tra mostri e magie

Con l'ultimo trailer di Nightingale presentato durante i The Game Awards dello scorso anno, il nuovo gioco di Inflexion Games torna a calcare il palco di un evento diretto da Geoff Keighley.

Durante la serata di apertura della Gamescom 2023, la software house ha infatti arricchito il palinsesto con la presentazione di un nuovo video dedicato alla sua prossima avventura. Con il filmato che trovate in apertura di news, Nightingale si presenta in un trailer ricco di dettagli su quelle che saranno le atmosfere e il gameplay del titolo. Con visuale in prima persona, i giocatori alterneranno azione a tutto spiano, esplorazione e ricerca di risorse utili.

Il trailer mostrato all'Opening Night Live svela inoltre la data di apertura dell'Early Access di Nightingale. La community PC potrà infatti testare l'Accesso Anticipato del titolo a partire dal prossimo anno, con i server che apriranno i battenti in data 22 febbraio 2024. Questa prima fase di avvicinamento all'esordio del gioco sarà disponibile sia su Steam sia su Epic Games Store, senza limitazioni legate allo store utilizzato.



Dal palco dell'Opening Night Live si alternano a ritmo serrato annunci e nuovi trailer, con l'evento che ha potuto dare il benvenuto anche al reveal di Little Nightmares III.