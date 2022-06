Nightingale: la meccanica delle carte al centro del nuovo video gameplay

Nightingale è uno dei prodotti che si sono mostrati più volte durante questa Summer of Games, dal momento che sul palco del Future Games Show abbiamo potuto osservare un nuovo gameplay trailer dell'atteso survival game.

Se nel video gameplay di Nightingale mostrato alla Summer Game Fest è stato mostrato il sistema di combattimento con un pizzico di esplorazione, questa volta il team di sviluppo si è concentrato su un'altra particolare meccanica di gioco, le Realm Cards. Come ben saprete, nel gioco potremo creare dei portali per accedere ad altri mondi da saccheggiare per ottenere armi e risorse da riportare alla base: ed è proprio grazie alle carte che potremo creare portali con modificatori in grado di generare mondi sempre diversi tra loro e ricchi di oggetti di cui i protagonisti avranno bisogno. Insomma, il crafting di queste carte servirà a decidere le destinazioni delle varie spedizioni e avrà un ruolo fondamentale all'interno del gameplay.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che i test del gioco si terranno nei prossimi mesi e al momento il titolo è previsto esclusivamente su PC. Sulle nostre pagine potete dare anche un'occhiata all'anteprima di Nightingale con tutti i dettagli sul gameplay.