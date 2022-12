Nightingale: le meraviglie del survival in UE5 nel nuovo trailer dei TGA 2022

Annunciato esattamente un anno fa durante l'evento organizzato e presentato da Geoff Keighley, Nightingale è tornato a mostrarsi con un nuovo filmato che mostra alcune delle possibilità offerte in termini di gameplay.

Le sequenze di gioco mostrate nel corso dell'evento permettono di scoprire quali attività si potranno svolgere nel corso delle avventure nel pericoloso mondo di Nightingale. Sembrerebbe infatti che i giocatori possano giocare da soli o in compagnia di altri utenti e partire verso nuovi mondi da esplorare attraverso i portali: in alcuni di questi luoghi ci si potrà concentrare sull'esplorazione, magari scalando pareti rocciose oppure planando con un ombrello, in altri casi occorrerà affrontare enormi creature, alcune delle quali potrebbero mettere in pericolo la base operativa dei giocatori.

Purtroppo il trailer non ha svelato la finestra di lancio del gioco, la cui uscita dovrebbe avvenire nel corso del prossimo anno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Prima di lasciarvi al nuovo filmato del survival game cooperativo, vi ricordiamo che giusto qualche settimana fa è stato confermato che Nightingale è stato rinviato per poter passare all'Unreal Engine 5, il motore grafico di ultima generazione dei creatori di Fortnite Capitolo 4.