Nightingale: il mix tra survival e FPS si mostra ai TGA 2021

Nel corso della serata dei The Game Awards 2021 non abbiamo assistito solo al ritorno di serie di successo o a nuovi trailer di prodotti già noti. Tra gli annunci di nuove IP troviamo quello di Nightingale, gioco da tenere d'occhio anche per via del suo team di sviluppo, al cui interno vi è anche l'ex Bioware Aaryn Flynn.

Il trailer mostrato all'evento ci permette di comprendere nel dettaglio di cosa si tratta: Nightingale è un survival game con visuale in prima persona che alterna fasi nelle quali i giocatori si ritrovano a costruire e gestire una base tramite meccaniche di crafting a momenti nei quali si devono combattere mostruose creature le cui sembianze ricordano quelle viste nei vari Monster Hunter. Il gioco, che mescola l'ambientazione vittoriana al fantasy, potrà essere giocato in single player oppure online ed è in arrivo esclusivamente su PC. L'obiettivo del team di sviluppo è quello di terminare i lavori sul progetto entro la fine del 2022. Chiunque sia interessato al titolo può visitare il sito ufficiale per proporsi come tester e avere l'opportunità in futuro di provare una build non definitiva del gioco.

Prima di lasciarvi al trailer in 4K del gioco, ricco di sequenze di gameplay