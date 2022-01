Nightingale: il mondo fantasy vittoriano del survival GDR in nuove cartoline

Dopo averci ammaliati con il video reveal di Nightingale ai TGA 2021, gli sviluppatori di Inflexion Games solleticano la curiosità dei fan di survival ruolistici mostrando la dimensione fantasy vittoriana di questa nuova IP in una serie di cartoline.

Il primo progetto firmato da questa software house fondata a gestita da esperti sviluppatori come l'ex BioWare Aaryn Flynn ci proietterà in un mondo medievaleggiante che, permeato per secoli dalle forze magiche, si trova in pieno fermento per una rivoluzione industriale che però tarda a concretizzarsi appieno.

In questa particolare cornice narrativa si muoveranno gli utenti impersonando gli esploratori di Nightingale, una gilda incaricata di sguinzagliare i propri avventurieri ai quattro angoli del regno per reperire oggetti, risorse, materiali e incantesimi utili a fronteggiare la minaccia di una catastrofe incombente.

Il lancio di Nightingale è previsto nel 2022: almeno inizialmente, il titolo vedrà la luce solo ed esclusivamente su PC, ma con la concreta possibilità di un futuro porting su console (supponiamo PS5 e Xbox Series X/S) qualora il gioco dovesse riscuotere il successo sperato dai suoi ideatori. Le prime fasi di testing avranno inizio a breve.