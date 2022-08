Nightingale: l'open world vittoriano passa a Unreal Engine 5 ma slitta al 2023

Il GDR nextgen Nightingale si unisce al sempre più lungo elenco dei videogiochi rinviati al 2023. Il team di Inflexion Games ha infatti deciso di posticipare l'apertura della fase Early Access di questo ambizioso open world a tinte survival per garantirne il passaggio a Unreal Engine 5.

A darne l'annuncio sono gli stessi ragazzi della software house di Alberta (Canada) con un post sui social in cui spiegano di aver "preso la difficile decisione di far slittare l'Early Access di Nightingale alla prima metà del 2023. Questa dolorosa scelta si basa su due considerazioni: la prima riguarda l'aggiornamento del motore grafico e il passaggio a Unreal Engine 5. Dopo aver esaminato attentamente il grande potenziale offerto da UE5 abbiamo deciso di effettuare adesso l'aggiornamento al nuovo engine piuttosto che aspettare fino a dopo il lancio dell'Early Access".

Il secondo punto citato da Inflexion descrive l'impegno del team canadese per "offrire la migliore esperienza possibile ai giocatori e mantenere le promesse fatte a tutti coloro che attendono di esplorare il multiverso dei regni di Nightingale. Per raggiungere questo obiettivo, in questo tempo di sviluppo supplementare avremo modo di apportare delle migliorie chiave, potremo rafforzare i contenuti e perfezionare il gameplay".

Da qui alle prossime settimane, Inflexion conta di aprire nuove finestre sull'universo di Nightingale con degli approfondimenti sui vari aspetti del gameplay, dalla progressione dell'esperienza survival alle opportunità offerte dal sistema di crafting legato all'esplorazione dell'immenso open world. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sul mondo Gaslight fantasy vittoriano di Nightingale.